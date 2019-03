Serviva una vittoria per conquistare la permanenza in serie C e la Promo Tennis, alla sesta giornata del campionato contro il Circolo Tennis Mosciano, ha conquistato il primo storico successo nella categoria. La squadra vastese, guidata dal capitano Giuseppe D'Alessandro, si è imposta per 4-2 dopo una lunga giornata di sfide. Sugli scudi i maestri Nicola Troiano e Stefano Santicchia, grandi protagonisti di questa serie C.

Troiano, che in questa serie C ha vinto tutti i singolari disputati, ha battuto Mario Rodi in un match senza storia, finito 6-0/6-0, mentre Santicchia ha lasciato appena due game all'avversario Gianmarco Ferretti (6-1/6-1). Vittoria anche per il giovane Angelo Ciancaglini, che ha dovuto sudare non poco per regolare al terzo set Jacopo Petrini (2-6/7-5/6-1). Una sconfitta, invece, per l'altro giovane vastese, Giuseppe Checchia, battuto da Luca Marini di 3-6/1-6.

In vantaggio per 3-1 la squadra vastese aveva bisogno di un solo punto nei doppi per portare a casa la vittoria, mentre il Mosciano doveva vincerli entrambi per agguantare il pareggio. Ma ancora una volta Santicchia e Troiano hanno giocato un grande tennis, battendo la coppia Rodi-Baldini con il netto punteggio di 6-1/6-2. Si sono invece arresi, ma solo al terzo set, Ciancaglini e Checchia contro Petrini e Marini, vittoriosi per 5-7/7-6/6-3.

Dopo 3 pareggi e una sconfitta arriva la prima vittoria stagionale per il circolo vastese che garantisce la permanenza in C, obiettivo di questo campionato. Domenica 11 maggio a Pescara la Promo Tennis sarà impegnata nell'ultima giornata e andrà a caccia di una vittoria che la potrebbe proiettare al terzo posto in classifica.