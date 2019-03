"Ecco come si allenano i ragazzi al parco Muro delle Lame". È emblematico lo scatto inviatoci da Davide per raccontare lo stato in cui versa il Parco Muro delle Lame. Al centro della pista di atletica, dove si potrebbero svolgere tante attività, l'erba supera abbondantemente l'altezza del ginocchio.

Ma in generale è tutta l'area, frequentata quotidianamente da decine di persone, ad essere lasciata a se stessa. E così, quello che potrebbe essere un punto di aggregazione importantissimo per la città, si trova ad essere un luogo degradato, con erbacce e sporcizia un po' ovunque.

Qualcosa va fatto, cercando di avere più cura per questo luogo da parte di tutti, magari studiando formule per la gestione efficaci come avviene in tante altre realtà. Intanto, i ragazzi appaiono sorridenti in mezzo alla "giungla" e continuano ad allenarsi con passione sperando di avere un giorno una vera pista di atletica.