E' stata sicuramente la puntata più titolata l'ultima de L'edicola del Bar Walter caratterizzata dalla presenza di tanti vincitori di campionati. A cominciare dal Vasto Marina che ha portato la terza coppa di campioni d'Abruzzo consecutiva, conquistata nella finale di giovedì scorso a Francavilla.

Ospiti il capitano Michele Cesario, sempre in gol nelle tre finali e il difensore Christopher D'Alessandro. I ragazzi ora saranno impegnati nelle fasi nazionali del torneo puntando a superare i quarti di finale e migliorare il piazzamento dei due anni precedenti.

Con loro il direttore generale Luigi Baiocco, il presidente Massimiliano Baccalà e Giancarlo Rapino. Nel suo bar è stata l'occasione per ricordare Walter Riccitelli, tra i fondatori del Vasto Marina agli inizi degli anni 70.

Subito dopo è stata la volta di Luigi Cicchini, assistant coach della Bcc Vasto Basket che dopo la vittoria di domenica contro Senigallia si è piazzata al terzo posto, il miglior risultato ottenuto nei 43 anni di storia della società guidata dal presidente Giancarlo Spadaccini, e disputerà i play off per la Serie A2.

Oreste Di Francesco, presidente dello United Cupello e Giuseppe Zara, capocannoniere con 21 reti, hanno raccontato la vittoria del campionato della loro squadra, la seconda consecutiva, che il prossimo anno giocherà in Promozione. A seguire Donato Anzivino, che oltre a parlare del suo Borrello, promosso in Eccellenza, ha ricordato alcuni momenti della sua carriera in Serie A, tra cui anche quando gli toccò di marcare Zico.

In seguito le ragazze dell'Audax Palmoli allenate da Nicola Di Santo, neopromosse in Serie B, con il direttore sportivo Francesco Nero e il preparatore atletico Sergio Nanni. In conclusione spazio a Stefano Comparelli della Tennistavolo Vasto promossa in Serie D. Poi Domenico Zillotti, presidente del Real Porta Palazzo che sarà impegnato nei play off per salire in Seconda Categoria.

Il tifoso Rossano Torino ha ricordato l'appuntamento di giovedì 8 maggio alle 18.00, quando ci sarà una puntata speciale de L'edicola del Bar Walter dedicata a Roma-Juventus con ospiti tutti i tifosi vastesi delle due squadre e i rappresentanti del Roma Club Vasto e dello Juventus Club Vasto.

Per tutte le segnalazioni potete contattarci anche sulla nostra pagina facebook L'edicola del Bar Walter.