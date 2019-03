Saranno premiati il prossimo 22 maggio all'Ambasciata Americana di Roma i componenti del team Look App, vncitore della competizione nazionale targata Nasa. "Il team - spiegano i resposabili del gruppo- si è formato il sabato mattina, quando ha avuto inizio la competizione, ed è composto da studenti universitari e non, per la precisione: sei Ingegneri Aerospaziali – La Sapienza (Alice, Agnese, Corinna, Roberta, Saverio e il vastese Fabio Martarelli), due Engineer Sciences - Tor Vergata (Davide B. e Antonio), due Astrofisiche - La Sapienza (Serena e Rita), due iOS Developer (Dario e Davide C.) e un ragazzo di terzo liceo scientifico (Andrea).

Accogliendo ed analizzando le varie proposte, abbiamo optato per la challenge Alert-Alert in cui era richiesto di raccogliere informazioni sugli eventi astronomici e poterli seguire in tempo reale, tenendo in considerazione che la visibilità dell’evento potrebbe cambiare a seguito delle condizioni meteorologiche locali".

La pagina del progetto per la Global Competition (clicca qui)

Con sole 24 ore a disposizione, seguendo le linee guida del progetto, i componenti del team hanno realizzato Look App, "in grado di avvertire l’utente riguardo eventi astronomici, fornire indicazioni sull’osservatorio più vicino e molto altro". Un progetto vincente che ha permesso al team di vincere la competizione nazionale. Per loro ci sarà quindi il momento della premiazione all'Ambasciata Americana, il prossimo 22 maggio, mentre c'è ancora attesa per conoscere i nomi dei vincitori della Global Competition.