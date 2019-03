Prosegue il percorso di formazione per installatori termoidraulici promosso da Vemit, azienda vastese che quest’anno taglia il traguardo dei 40 anni di attività e successi sul mercato. Dopo il primo appuntamento con un convegno nello scorso mese di ottobre, gli installatori appartenenti all’area di competenza dell’azienda vastese, dal Gargano fino a Pescara, si sono ritrovati al Palace Hotel di Vasto Marina per partecipare alla giornata di formazione curata da Lorenzo Epis della E-Team Solution.

“Le normative nel settore sono state stravolte - spiegano i fratelli Acquarola, titolari di Vemit -. Le leggi europee, che l’Italia ha recepito, prevedono una marcata professionalità nel settore della termoidraulica. Non sono sufficienti più tanti anni di esperienza alle spalle, ma servono titoli e qualifiche per poter operare nel rispetto delle norme. Se fino ad oggi si è parlato di sicurezza e redditività degli impianti, le leggi europee hanno inserito un nuovo parametro: la salubrità. Da studi svolti da esperti è emerso come molte situazioni di malattie sono state provocate dalla mancanza di salubrità degli impianti. Nessuno pensa a fare manutenzione negli impianti idrici domestici, si bada alla purezza dell’acqua alle sorgenti mentre poi magari si hanno tubature in casa che non sono mai state manutenute. Stessa cosa vale per l’areazione: climatizzatori, impianti in supermercati, uffici, devono essere monitorati”.

L’obiettivo finale, naturalmente, è quello della tutela della salute delle persone. “Avere impianti efficienti garantisce sicuramente un risparmio in termini economici. Ma la cosa più importante, secondo noi, è che si tutela la salute di chi si trova a vivere o lavorare in quegli ambienti. L’impegno della nostra azienda è quello di contribuire alla formazione degli installatori, così da accrescere la loro professionalità, e di promuovere un cambiamento culturale nella consapevolezza dell’utente finale sulla manutenzione degli impianti”. Il corso dei primi di aprile era incentrato sulla rispondenza, cioè l’adeguamento delle abitazioni alle nuove norme. “Anche attraverso il nostro sito web e la nostra pagina facebook promuoveremo una campagna informativa rivolta agli utenti finali. Dall’entrata in vigore delle leggi sono state applicate delle sanzioni, anche perchè in molti sono ignari. Lo Stato ha applicato le regole ma non ha provveduto ad informare operatori e cittadini. Oggi in ogni abitazione in cui è montato un impianto di riscaldamento e climatizzazione deve esserci il libretto di uso e manutenzione, questo lo sanno in pochi”.

Per questo Vemit ha intrapreso questo percorso formativo che, partendo dalla crescita di competenze degli installatori del proprio circuito, si possa arrivare ad una maggiore consapevolezza dei cittadini. Un appuntamento importante sarà quello del 24 maggio, con la settima edizione del Festival nazionale dell’installatore, che si svolgerà a Pesaro. Ad organizzarlo è il gruppo Delta, di cui Vemit è socio fondatore, che festeggia i 25 anni di attività. “La fiera dell’installatore è il più grande appuntamento in Italia - spiegano i fratelli Acquarola -, con 1500 operatori partecipanti. Sarà un evento dalla duplice valenza. Innanzitutto quella formativa, con incontri e workshop sui temi attuali. Si chiuderà con una serata di gala, presentata da Valeria Marini e lo spettacolo di Antonio Albanese. In quell’occasione ognuna delle aziende fondatrici di Delta, quindi anche noi, premierà sul palco il suo dipendente più anziano”.

Vemit Punto Clima

Via Luigi Cardone, 23 - Vasto

Tel. 0873.367154 – Fax 0873.361522

email: info@vemit.com





Informazione pubblicitaria