E' Giovanni Cerella il presidente della Camera penale di Vasto. Gli avvocati penalisti si sono riuniti in assemblea la scorsa settimana per il rinnovo delle cariche. Cinque i membri del direttivo: oltre a Cerella, Elisa Pastorelli (vice presidente), Angela Pennetta (segretario), Filippo Del Moro (tesoriere) e Teresa Colantonio.

"Questa assemblea - commenta Angela Pennetta - serve a ridare sprint all'attività della Camera penale di Vasto, dopo che, nel suo discorso d'insediamento, il nuovo presidente del Tribunale, Italo Radoccia, ci ha ridato speranza nella battaglia per la difesa del nostro palazzo di giustizia dal rischio chiusura".

Attualmente, la sede giudiziaria di Vasto, come le altre sedi subprovinciali abruzzesi (Lanciano, Avezzano e Sulmona) rimane in vita grazie a una proroga fino al 2018. Gli avvocati sono pronti a riprendere la lotta per evitare la soppressione del Tribunale.