Niente da fare per la BCC San Gabriele volley nella prima gara delle semifinali playoff contro il Pescara 3. La squadra vastese saluta con tanto affetto il ritorno di Ettore Marcovecchio in panchina dopo l'incidente in bici (era già rientrato con l'under 18) ma ci mette un set per svegliarsi e iniziare a giocare come si deve. Infatti il primo parziale è tutto a favore delle pescaresi che vincono 25-15. A quel punto la BCC San Gabriele si sveglia e va conquistare il secondo set con il punteggio di 25-15. Nel terzo paraziale l'episodio che cambia la partita. Sul 19 pari Caterina De Marinis va al servizio e piazza un ace a fil di linea. L'arbitrò, però, giudica la palla fuori e assegna il punto al Pescara. Coach Marcovecchio va su tutte le furie e protesta vibratamente con i direttori di gara, rimediando il cartellino giallo. La sanzione disciplinare infiamma ancora di più il tecnico vastese che rimedia anche il cartellino rosso, che nella pallavolo assegna anche un punto alla squadra avversaria. Da 19 pari le vastesi si ritrovano sul 21-19, uscendo definitivamente fuori dal match. L'ultimo set è di nuovo a favore del Pescara che quindi conquista la vittoria.

"È un peccato che sia andata così - commenta Marcovecchio -. Quell'errore di valutazione ci è costato parecchio, anche perchè non stavamo giocando malissimo". Nella sfida di ritorno a Pescara scenderà in campo una formazione che permetterà di provare soluzioni tecniche con l'under 18. Caterina De Marinis giocherà libero, con De Lena spostata in attacco. "La promozione non è un nostro assillo - aggiunge Marcovecchio-, mentre siamo molto concentrati con le varie under per puntare più in alto possibile".