Dopo aver fatto un volo di 15 metri da un ponte nell'Isernino, se la sono cavata con una frattura al femore e un polmone perforato.

E' accaduto nella notte tra sabato e domenica sul viadotto Sente, nei pressi di Belmonte (Isernia), due trentenni di Castiglione Messer Marino che stavano rientrando a casa dopo una notte trascorsa in Alto Molise.

Viaggiavano su un'auto di cui hanno perso il controllo: sfondate le protezioni sono precipitati nel vuoto.

Femore rotto per uno dei due giovani, ricoverato all'ospedale Veneziale di Isernia, perforazione di un polmone per l'altro, ora in ospedale a Chieti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del Distaccamento di Agnone e i carabinieri di Castiglione Messer Marino.