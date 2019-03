Torna l'atteso appuntamento con le visite al Faro di Punta Penna organizzate dalle associazioni WWF Zona Frentana e Costa Teatina, gli Amici di Punta Aderci e la Riserva. Sono tante le richieste che ogni anno arrivano ai responsabili delle associazioni per poter entrare in uno dei luoghi più affascinanti del territorio.

Così sono stati programmati due appuntamenti, per dare possibilità a tanti di entrare nella maestosa struttura e salire i 300 gradini che conducono alla lanterna. Le due visite saranno il 17 e il 31 maggio, grazie alla disponibilità della reggenza locale, con Biagio Santoro e Andrea Guida, in accordo con il Comando Marifari Taranto.

Sarà possibile accogliere 50 prenotazioni per ognuna delle due visite, che inizieranno alle 8.30 del mattino davanti alla Chiesa di Pennaluce.

La comunicazione degli organizzatori (6/05/2014)

"Abbiamo ricevuto tantissime telefonate e in poche ore il numero massimo di visitatori ammessi alla visita al Faro di Punta Penna, 100 persone in totale, è stato raggiunto. Ci scusiamo con quanti hanno provato a comporre il numero, ma non hanno ricevuto risposta. I motivi sono esclusivamente dovuti ad un sovraccarico di telefonate.

Ci preme avvisare i tanti interessati che, purtroppo, non possiamo accettare altre prenotazioni. Informiamo che appena possibile organizzeremo, previo accordo con il personale del faro, nuove visite".