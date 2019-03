E' amaro il weekend del Gran Premio di Spagna per Andrea Iannone. Dopo le difficoltà nelle prove, che lo avevano relegato al 15° posto in griglia di partenza, aveva approcciato bene la quarta gara stagionale, con la solita partenza veloce che lo aveva proiettato a caccia del gruppo dei piloti di testa. Quando sembrava avesse preso un buon ritmo è andato lungo in curva cadendo a terra. Non si è però perso d'animo e ha rialzato la Ducati Pramac effettuando ancora molti giri fino a quando è stato costretto al ritiro.

A vincere la gara, con un incredibile poker, è stato Marc Marquez, che ha preceduto sul traguardo Rossi e Pedrosa. In classifica generale, con lo zero rimediato oggi, Iannone scivola al nono posto.