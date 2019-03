Titolo italiano sfiorato di un soffio con la sconfitta in finale ad opera di Aurora Cicuttini per la pongista vastese Gaia Smargiassi nei campionati italiani assoluti, categoria giovanissime. La portacolori della San Gabriele Tennistavolo, dopo un percorso netto nelle fasi preliminari, aveva battuto in semifinale la forte altoatesina Elelyn Vivarelli. Nella finalissima si è riproposta la sfida con la Cicuttini, già andata in scena in altre occasioni, e che questa volta ha premiato l'atleta della Sterilgarda.

Per Gaia Smargiassi ancora tanti complimenti da parte dello staff della nazionale giovanile, che dal prossimo settembre la monitorerà costantemente, seguendone i costanti progressi. Resta comunque la soddisfazione di un secondo posto a livello nazionale, accolto con entusiasmo dal presidente della San Gabriele Michele Ciaffi e da Mirko Poggi,responsabile marketing della Andro, azienda tedesca sponsor tecnico della giovane pongista vastese.

Il miglioramento della tecnica di Gaia Smargiassi negli ultimi mesi è stato curato dal tecnico cinese Shan Jun, a cui si è affiancato il lavoro del talentuoso Vincenzo Delli Carri, artefice della promozione del TT Casalbordino in serie B1.