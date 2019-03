Quando tutti ormai pensavano allo spareggio ecco che il 4 maggio potrà essere segnato in rosso sui calendari degli sportivi di Palmoli e dintorni. Il sogno promozione dell'Audax è diventato realtà. La formazione palmolese l'anno prossimo disputerà il campionato di serie B, dopo la cavalcata vincente conclusasi oggi con la vittoria contro il Pizzoli, mentre il Pescara ha ceduto il passo al Womens Soccer Hatria che ha vinto 3-1. Le due formazioni, dopo un lungo testa a testa, si presentavano a pari punti all'ultima giornata della stagione. L'Audax ha fatto il suo dovere, strapazzando un agguerrito Pizzoli per 9-1, mentre le pescaresi cadono tra le mura amiche contro un'Hatria in grande ascesa nelle ultime giornate.

E così al fischio finale dell'arbitro a Palmoli può iniziare la festa. Il più felice di tutti, neanche a dirlo, è Francesco Nero, presidente factotum che per questa squadra ha sempre dato l'anima. "Non ci sto capendo niente. Sono troppo contento", sono le uniche parole che riesce a pronunciare mentre è circondato dall'affetto di giocatrici e sostenitori.

A raccontare le emozioni di questo momento è l'allenatore Nicola Di Santo, uno che di vittorie se ne intende e che ha vinto l'ennesima scommessa della sua carriera in panchina. "Sinceramente non mi aspettavo questa caduta del Pescara, anche se sapevo che l'Hatria era in ottima forma, per me loro sono la terza squadra del campionato. Anche la nostra partita, a dispetto del risultato, non è stata semplice. Ma anche oggi abbiamo dimostrato grande solidità, queste ragazze sono state brave durante tutta la stagione".

Per lui, dopo le vicissitudini legate alla Vastese, un altro campionato da festeggiare. "Onestamente non immaginavo che vincere un campionato femminile desse così tanta gioia. E invece è davvero tutto molto bello. Voglio ringraziare tutte le ragazze che si sono messe sempre a disposizione, la società, in primis Francesco Nero che è una presenza fondamentale e poi Sergio Nanni, mio preparatore di fiducia, con cui abbiamo condiviso anche questa esperienza". Nel giorno della festa mister Di Santo può concedersi anche il lusso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa. "Mi dispiace per qualcuno ma vinco spesso".

E' iniziata quella che sarà una serata di festa. Che si chiamino Panthers o Audax, questo sogno a lungo inseguito è diventato ora realtà. A Palmoli il calcio è a tinte rosa e profuma di serie B.