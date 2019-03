C'è la firma di Fabio Mr.Ketra Clemente sullo spot per l'edizione 2014 degli Mtv Awards. Il 28enne musicista vastese ha composto la musica originale per lo spot creato dalla Yo Clas Adv Agency basato sul claim "Let me hear you say Wow". Lo spot è già in rotazione sulla tv musicale per lanciare la grande manifestazione che si svolgerà il prossimo 21 giugno a Firenze, al Parco delle Cascine, con i grandi nomi della musica italiana ed internazionale.

Il video su facebook (clicca qui)

È un periodo di particolare fermento artistico per Mr.Ketra. Dopo il grande successo al Festival di Sanremo anche al Concertone del Primo Maggio i brani da lui scritti con Thg per Rocco Hunt hanno entusiasmato il pubblico. La scorsa settimana è stato anche in studio con i Boom Da Bash per la registrazione del nuovo singolo, che presto sarà lanciato insieme ad altre novità.