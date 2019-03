Prima Categoria, girone B. Lo United Cupello conquista sul campo del Fara San Martino la Promozione con una giornata di anticipo. Partita inchiodata sullo 0-0 fino alla fine, poi al 92' Tartaglia firma il gol vittoria che vale il passaggio di categoria. Per la squadra di mister Giuseppe Di Francesco, che lo scorso anno vinse la Seconda Categoria, è la seconda promozione consecutiva.

I rossoblu sono in serie positiva da 25 partite, l'ultima sconfitta risale al 13 ottobre, alla quarta giornata, 69 i punti conquistati, 21 vittorie, 6 pareggi e 2 sconfitte, 61 i gol all'attivo, 25 quelli subiti. Un ruolino di marcia eccezionale che ha legittimato il trionfo, di fronte ad un avversario, il Fara San Martino scavalcato dallo United, che ha comunque tenuto testa a -1 fino ad oggi, quando la matematica lo ha condannato al secondo posto.

"Questa è la vittoria di un gruppo, di un progetto che coroniamo da due anni, il frutto di sacrificio, lavoro - dichiara il presidente Oreste Di Francesco - la dedico ad un gruppo di amici, i dirigenti storici dello United, che ci hanno sempre creduto, lo hanno coltivato e ci hanno lavorato. Un plauso a tutti i ragazzi, voglio citarne uno su tutti: Michele De Filippis, lui sa perchè. Non me ne vogliano gli altri, sono stati tutti bravi ed esemplari. Un ringraziamento speciale lo faccio a mio padre, mister Di Francesco, che ancora una volta ha avuto il coraggio di rimettersi in gioco, di tirare la carretta per tutto l'anno e alla fine i risultati gli hanno dato ragione. E' un esempio per molti, uomo di sport, ma non solo".

Pareggia 2-2 in casa il Casalbordino contro il Palombaro con una doppietta di Della Penna, arrivato a 15 gol in campionato. Il Tre Ville supera 3-1 in trasferta il Real Montazzoli e sale al quarto posto, pareggiano Sporting San Salvo e Scerni, le reti portano le firme di Tondodimamma e Costantini, la squadra di Praino è fuori dai play off. Il Real San Giacomo vince 3-2 sul Guastameroli, la Casolana passa 2-1 sul campo del Trigno Celenza, la Spal Lanciano batte 2-0 il Castelfrentano, perde 3-0 in casa contro Roccaspinalveti il Monteodorisio.

La situazione ad una giornata del termine. Al momento Fara San Martino e Palombaro sono certe dei play off che ovviamente in questo momento non si farebbero perchè il distacco tra Fara e Palombaro è superiore ai 10 punti, ma per averne la certezza bisognerà attendere l'ultima giornata. In coda retrocesso il Castelfrentano, in lizza per i play out sicuramente Monteodorisio e Spal Lanciano. Salvi Sporting San Salvo, Real San Giacomo e Guastameroli.

I risultati della 29esima giornata di Prima Categoria (14° di ritorno), girone B. Casalbordino-Palombaro 2-2, Fara San Martino-United Cupello 0-1, Monteodorisio-Roccaspinalveti 0-3, Real Montazzoli-Tre Ville 1-3, Real San Giacomo-Guastameroli 3-2, Spal Lanciano-Castelfrentano 2-0, Sporting San Salvo-Scerni 1-1, Trigno Celenza-Casolana 1-2

La classifica. United Cupello 69, Fara San Martino 65, Palombaro 54, Tre Ville 50, Casalbordino 49, Real Montazzoli 48, Scerni 46, Guastameroli 40, Real San Giacomo 37, Sporting San Salvo 35, Trigno Celenza 32, Roccaspinalveti 32, Casolana 29, Spal Lanciano 28, Monteodorisio 22, Castelfrentano 12

Il prossimo turno, domenica 11 maggio, ore 16.30 (ultima giornata). Casolana-Monteodorisio, Castelgfrentano-Trigno Celenza, Guastameroli-Fara San Martino, Palombaro-Sporting San Salvo, Roccaspinalveti-Real Montazzoli, Scerni-Spal Lanciano, Tre Ville-Real San Giacomo, United Cupello-Casalbordino

Seconda Categoria, girone G. Nell'ultima giornata il Paglieta dell'esperto portiere vastese Francesco Salerni, si aggiudica in campionato e sale in Prima Categoria. La capolista vince 3-2 a Carunchio contro il Mario Turdò, al secondo posto c'è il Gs Montalfano che in casa ha la meglio 2-0 sul Furci, sconfitta a Fresa 2-0 per l'Incoronata che scende al terzo posto, quarti i padroni di casa. All'ultimo posto utile per i play off c'è il Real Montalfano che capitola 6-1 a Gissi.

Dietro il Mario Tano infligge un secco 2-0 al Casalanguida, il Fossacesia 90 batte 5-2 il San Buono, il Colledimezzo travolge 7-1 il Valle Del Treste Liscia già retocesso.

Play off (gara unica in casa della meglio classificata, in caso di pareggio passa la meglio classificata): Gs Montalfano-Real Montalfano, Incoronata-Fresa

Play out (gara unica in casa della meglio classificata, in caso di pareggio passa la meglio classificata): Furci-Casalanguida

I risultati della 26esima giornata (13° di ritorno, ultima giornata) di Seconda Categoria, girone B. Colledimezzo-Valle Del Treste Liscia 7-1, Fossacesia 90-San Buono 5-2, Fresa-Incoronata 2-0, Gissi-Real Montalfano 6-1, Mario Tano-Casalanguida 2-0, Mario Turdò-Paglieta 2-3, Montalfano-Furci 2-0

La classifica finale. Paglieta 55, Gs Montalfano 51, Incoronata 50, Fresa 49, Real Montalfano 47, Mario Tano 43, San Buono 41, Gissi 38, Fossacesia 90 35, Colledimezzo 29, Mario Turdò 27, Furci 22, Casalanguida 19, Valle Del Treste Liscia 7

Terza Categoria Vasto. Ultima giornata anche in Terza, l'Odorisiana campione vince 2-1 sul campo dei Lupi Marini di Torino Di Sangro, la Virtus Rocca San Giovanni seconda rifilia un 3-0 alla Casolana, il Carunchio terzo fa 2-2 in trasferta contro la Dinamo Roccaspinalveti.

La Virtus Tufillo batte 6-4 lo Sporting Vasto, per gli ospiti in gol Cupaiolo (2), Aliji, Abdul e si piazza al quarto posto, scavalcando il Real Porta Palazzo che pareggia 2-2 in extremis in casa contro il Lentella penultimo, in gol Massari per i vastesi, doppietta per lui, Checchia e Angelucci per gli ospiti. Il Real Alto Vastese passa 4-3 a Guilmi.

Play off (gara unica in casa della meglio classificata, in caso di pareggio passa la meglio classificata): Virtus Rocca San Giovanni-Real Porta Palazzo, Carunchio-Virtus Tufillo

I risultati della 22esima giornata (11° di ritorno, ultima giornata) della Terza Categoria Vasto. Dinamo Roccaspinalveti-Carunchio 2-2, Guilmi-Real Alto Vastese 3-2, Lupi Marini-Odorisiana 1-2, Real Porta Palazzo-Lentella 2-2, Virtus Tufillo-Sporting Vasto 6-4, Virtus Rocca San Giovanni-Casalese 3-0

La classifica finale. Odorisiana 55, Virtus Rocca San Giovanni 49, Carunchio 43, Virtus Tufillo 32, Real Porta Palazzo 31, Guilmi 27, Real Alto Vastese 27, Casalese 26, Dinamo Roccaspinalveti 21, Lupi Marini 19, Lentella 17, Sporting Vasto 13