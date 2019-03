La Virtus Cupello vince 1-0 sul campo del River Casale nel recupero dell’ultima giornata di campionato. Ci pensa Di Pasquale al 60'. I padroni di casa colpiscono una traversa con Di Renzo, poi Sputore prende un palo.

Con questo risultato i rossoblu giocheranno domenica 11 maggio la gara di andata dei play off in casa, proprio contro il River Casale. La squadra di Antonaci per passare alla finale potrà anche pareggiare nei tempi regolamentari e supplementari perchè in quel caso vale la posizione di classifica e la Virtus con la vittoria di oggi si è portata davanti ai rivali.

In caso di passaggio del turno il Cupello dovrà giocare contro la vincente di Acqua&Sapone-Altinrocca.





La classifica finale dell'Eccellenza. San Nicolò 86, Avezzano 77, Torrese 69, Capistrello 60, Vastese 50, Miglianico 50, San Salvo 49, Alba Adriatica 44, Pineto 42, Francavilla 40, Rosetana 39, Montorio 38, Vasto Marina 37, Acqua&Sapone 35, Virtus Cupello 33, River Casale 31, Altinrocca 27, Civitella Roveto 14

San Nicolò promosso in D.

Avezzano in finale dei play off regionali, Torrese-Capistrello semifinale play off finisce 2-0, finale Avezzano-Torrese.

Acqua&Sapone-Altinrocca, Virtus Cupello-River Casale ai play out, le vincenti si sfidano in campo neutro, chi vince resta in Eccellenza.

Civitella Roveto retrocesso in Promozione