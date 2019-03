Se l'è vista brutta l'operatore della viabilità che questa mattina è stato investito nel tratto vastese dell'autostrada A14. In seguito all'incidente in cui ha perso la vita un 74enne di origine pugliese, l'uomo era impegnato nelle segnalazioni manuali per le operazioni di incolonnamento, visto il blocco del tratto autostradale. Ma un'autovettura che procedeva a forte velocità, senza accorgersi delle segnalazioni presenti, non è riuscita ad arrestare la sua marcia in tempo e lo ha investito scaraventandolo a terra.

Immediati sono giunti i soccorsi, con l'uomo che è stato trasportato al San Pio da Pietrelcina di Vasto con una gamba fratturata.