Tragico incidente questa mattina nel tratto vastese dell'A14, nei pressi di località Salce in cui ha perso la vita Pietro Todaro, 74enne originario di Taranto e residente a Paderno Dugnano (Milano). L'uomo era alla guida del Fiat Doblò su cui viaggiavano anche la moglie e il figlio per far ritorno a casa dopo un periodo di vacanza trascorso in Puglia. Per cause in via di accertamento, l'auto è sbandata, finendo contro i guard rail di protezione ai lati della strada. Quando il veicolo ha arrestato la sua marcia, l'uomo è sceso dalla vettura per prestare i soccorsi alla moglie. Questa operazione gli è costata la vita perché nel frattempo sopraggiungeva un Fiat Ducato guidato da un uomo di San Severo. Il guidatore si è trovato improvvisamente davanti la vettura incidentata e il 74enne, ha provato ad evitare l'impatto, ma non c'è stato nulla da fare. Colpito in pieno, l'anziano è morto sul colpo. Inutili i soccorsi da parte dell'ambulanza del 118 arrivata in autostrada.

In autostrada sono giunti anche i vigili del fuodo del distaccamento di Vasto e diverse pattuglie della Polizia Autostradale. Una lunga coda di mezzi si è formata dal punto dell'incidente al casello di Vasto Sud, chiuso in entrata verso nord fino alle 9, per permettere le operazioni di soccorso agli altri feriti, i rilievi e la rimozione dei mezzi incidentati. Durante le operazioni di incolonnamento anche un operatore della viabilità è stato investito, riportando una frattura alla gamba.