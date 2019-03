Nell'ultima giornata del campionato di Promozione il Real Tigre torna alla vittoria superando 1-0 in casa la Folgore Sambuceto ed evita la retrocessione diretta per distacco punti. Un successo che mancava da 14 giornate, dal 12 gennaio, seconda giornata di ritorno.

A segno al 60' l'attaccante Luca Madonna, al 12° gol in campionato. La squadra di Liberatore, all'ottava vittoria nel torneo, disputerà i play out domenica prossima contro il Fossacesia per mantenere la categoria. I gialloneri chiudono il campionato in penultima posizione con 33 punti.

Finale play off: Val Di Sangro-Torrese, in programma domenica 11 maggio con gara unica in campo neutro.

Gare play out: Si giocheranno sempre nella stessa data, sono Fossacesia-Real Tigre e Lauretum-Pacentro, in gara unica in casa della meglio classificata, in caso di pareggio passa la squadra avanti in classifica. Quindi ai vastesi serve per forza una vittoria per centrare l'obiettivo.

I risultati della 34esima giornata di Promozione, girone B (17° di ritorno, ultima giornata). Fossacesia-Torrese 2-0, Guardiagrele-Borrello 0-4, Lauretum-Val Di Sangro 2-1, Moscufo-Valle Del Foro 3-0, Pacentro-Virtus Ortona 2-1, Penne-Passo Cordone 0-2, Pratola-Castiglione Val Fino 2-3, Real Tigre-Folgore Sambuceto 1-0, Silvi-Castello 2000 3-3

La classifica finale. Borrello 76, Val Di Sangro 69, Torrese 67, Virtus Ortona 48, Passo Cordone 48, Folgore Sambuceto 47, Castello 2000 47, Castiglione Val Fino 47, Guardiagrele 44, Valle Del Foro 44, Moscufo 44, Penne 42, Silvi 42, Fossacesia 41, Lauretum 38, Pacentro 37, Real Tigre 33, Pratola 25