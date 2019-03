Dovrà pagare una multa di 1.032 euro l'imprenditore turistico di Casalbordino Lido sanzionato dalla Guardia Costiera per ua movimentazione non autorizzata di sabbia. Secondo quanto riferisce il comandante del Circomare di Vasto, Giuliano D'Urso, "l’illecita condotta è stata contestata ad un imprenditore locale che nell’ambito delle operazioni di livellamento e pulizia degli arenili in preparazione delle attività estive degli stabilimenti balneari, operava ben al di fuori della sua area in concessione, procedendo all’estrazione di sabbia dal pubblico demanio marittimo, trasportandola nell’area in concessione, concretizzando di fatto una operazione di ripascimento. Tali attività, con alcune prescrizioni, possono essere consentite ma devono essere preventivamente autorizzate dai Comuni territorialmente competenti". L'irregolarità è stata accertata anche in seguito alla segnalazione di alcuni cittadini, con i controlli della Guardia Costiera che proseguiranno nelle prossime settimane.

Il tutto su una spiaggia che presenta ben note criticità in termini di erosione costiera, tanto che nei prossimi giorni inizieranno i lavori di ripascimento programmati dal Comune per salvare la stagione balneare 2014. "Le operazioni di livellamento - spiega D'Urso- devono essere finalizzate esclusivamente alla eliminazione di avvallamenti ed alla regolarizzazione della superficie, senza alterazione del profilo longitudinale e trasversale e delle quote altimetriche, senza mai interferire con la zona dunale e devono essere comunque limitate all’arenile in concessione".