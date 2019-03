Prima tappa europea per la stagione 2014 della MotoGp con i piloti impegnati sul tracciato di Jerez de la Frontera. Quello di domani sarà un gran premio in salita per Andrea Iannone che, in sella alla Ducati del team Pramac, non è riuscito ad andare oltre il 15° tempo in qualifica. Per la prima volta in questa stagione, in cui è 5° in classifica generale, il pilota vastese ha mancato l'accesso alla Q2, la sessione in cui i piloti si danno battaglia per la conquista delle prime posizioni.

La pole position è andata, tanto per cambiare, a Marc Marquez, che ha fatto registrare il nuovo record del tracciato iberico in 1'38.120. Secondo Lorenzo e terzo Pedrosa, a completare una prima linea tutta "casalinga". La prima Ducati è quella di Dovizioso, sesto, poi c'è Crutchlow 14°, Iannone 15° e Pirro 17°.

C'è da confidare nella solita partenza a fionda che ha caratterizzato le prime gare stagionali del pilota vastese, così da poter arrivare sin dalle prime curve a competere con i primi della classe.