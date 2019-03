Ci sono voluti molti anni di attesa ma finalmente la rotatoria a Sant'Antonio abate inizia a vedere la luce. Ci vorrà ancora qualche mese per poter vedere finalmente messo in sicurezza il pericoloso incrocio tra la statale 86 (Vasto-Cupello) e via San Lorenzo. Un incrocio pericoloso, scenario di tanti incidenti, uno addirittura anche mortale, con la proteste dei residenti che nel corso degli anni sono state tante. La scorsa estate erano stati annunciati come imminenti, sarebbero dovuti inziare a dicembre per terminare prima del mese di luglio. Un termine slittato ancora, come si può leggere dal cartello apposto nell'area del cantiere, che riporta la fine dei lavori prevista per il 7 ottobre 2014.

Ad effettuare i lavori, su progettazione esecutiva dell'architetto Piernicola Carlesi, che è anche direttore dei lavori, sarà la ditta Fossaceca di Roccaspinalveti, con la direzione del cantiere affidata a Nicolino Fossaceca. Qualche mese di attesa e poi finalmente uno degli incroci più pericolosi del territorio di Vasto potrà finalmente essere considerato in sicurezza, con un sospiro di sollievo di chi quotidianamente percorre queste strade e dei residenti della zona.