Domenica scorsa è terminato il campionato di Eccellenza per le squadre vastesi, Virtus Cupello a parte, che recupera la sfida contro il River Casale, contro cui disputerà anche i play out.

Le due squadre sono appaiate al terzultimo posto con 31 punti, certe di giocare contro anche negli spareggi, la sfida di domenica servirà solo a stabilire la posizione di classifica e chi giocherà il ritorno in casa.

In Promozione nell'ultima giornata il Real Tigre ospita domenica alle 16.30 al campo sportivo di Vasto Marina la Folgore Sambuceto. Il destino dei gialloneri di mister Liberatore dipende da Fossacesia-Torrese e dal distacco dei punti che i padroni di casa potrebbero avere sui vastesi.

Al Real Tigre basta un pareggio o una sconfitta contro la Folgore Sambuceto se la Torrese dovesse battere il Fossacesia. Se invece dovessero avere la meglio i padroni di casa i gialloneri dovranno vincere per forza per essere nei play out e non retrocedere direttamente.

In Prima Categoria è il turno del big match, scontro tra il Fara San Martino secondo e lo United Cupello capolista con un punto di vantaggio. Ad una giornata dal termine la squadra di mister Di Francesco si gioca la stagione sul campo della rivale. Con un successo il passaggio in Promozione sarebbe aritmetico, in caso di altro risultato bisognerà attendere l'ultimo turno.

Interessanti anche le sfide play off tra Casalbordino-Palombaro e Real Montazzoli-Tre Ville. Prova a tornare in corsa anche lo Scerni che affronta in trasferta lo Sporting San Salvo. In coda il Monteodorisio di mister Ascatigno, dopo aver battuto in settimana 1-0 il Real Montazzoli nel recupero, prova a conquistare altri 3 punti contro il Roccaspinalveti.

In Seconda Categoria è in programma l'ultimo turno, l'Incoronata sicura dei play off, ma a due lunghezze dal Paglieta capolista impegnato a Carunchio contro il Mario Turdò, gioca a Fresa per vincere in attesa di un passo falso dei rivali.

In quel caso il salto in Prima Categoria sarebbe diretto. Per quanto riguarda i play off il Montalfano ospita il Furci, il Real Montalfano gioca a Gissi. Queste le qualificate, restano da stabilire solo le posizioni.

Ultima giornata anche in Terza Categoria dove il Real Porta Palazzo ospita il Lentella domenica al campo sportivo Ezio Pepe per l'ultima gara in casa, il piazzamento nei play off è ormai certo, ma con una vittoria il quarto posto sarebbe al sicuro a discapito della Virtus Tufillo quinta.

Restando così la classifica la squadra di mister Budano giocherebbe gli spareggi, che in Terza si disputano in gara unica in casa della meglio classificata, a Carunchio. Lo Sporting Vasto chiude la stagione in casa della Virtus Tufillo.