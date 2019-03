Erano 28 anni che il beach volley italiano attendeva una vittoria a livello mondiale. Questo rende il senso del grande entusiasmo scatenato dalla doppia vittoria sulla sabbia asiatica della coppia italiana che ormai si attesta come una delle più forti nel mondo del beach volley. Daniele Lupo, 23 anni la prossima settimana, romano, e Paolo Nicolai, 25enne abruzzese di Ortona, hanno visto questa mattina il Grand Slam di Shangai del World Tour di beach volley. Per loro un successo che fa il paio con quello ottenuto una settimana fa al Fuzhou Open, sempre in Cina.

Ma la vittoria ottenuta questa mattina, contro la coppia lituana Samoilvs e Smedins, è di quella che valgono tanto, per loro e per l'intero movimento del beach volley italiano che continua a crescere anche grazie ai successi dei suoi atleti di punta. Un successo dovuto al grande lavoro svolto negli ultimi anni dai due ragazzi italiani e che ha avuto passaggi importanti anche sulla spiaggia di Vasto. Infatti uno dei loro primi maestri è stato Ettore Marcovecchio, quando era allenatore delle nazionali giovanili. In quel periodo spesso Lupo, Nicolai, i gemelli Ingrosso ed altri azzurrini, si sono allenati sulla spiaggia di Vasto. E il legame con Marcovecchio e l'ambiente della pallavolo vastese è rimasto sempre forte. Se di Lupino sono celebri le promesse fatte a Marcovecchio di venirlo a trovare, Nicolai e l'allenatore vastese (insieme a De Marinis e Checchia) condividono l'esperienza della E3 Sport, scuola di perfezionamento per il beach volley che anche durante la prossima estate sarà sulle spiagge di Ortona e Francavilla.

E proprio ad Ettore Marcovecchio, in convalescenza dopo l'incidente in bici, i beacher azzurri hanno voluto dedicare un pensiero dopo la prima vittoria mondiale in Cina. "Aspettavamo una vittoria mondiale italiana da 28 anni. Se nel primo torneo mancavano alcune delle coppie più forti - commenta Marcovecchio dopo aver visto la finale questa mattina -, a Shangai sono stati grandi, perchè c'erano tutti. Il loro è stato un percorso netto, senza mai perdere una partita. Quello che impressione è la tranquillità con cui giocano, sono sempre sereni anche quando vanno sotto. La stagione è iniziata davvero alla grande, nei prossimi mesi saliranno certamente tra le prime tre coppie del ranking mondiale".

Per la formazione della giovane coppia del beach azzurro fu importante anche l'edizione 2011 del Campionato Italiano di beach volley che vide una tappa importante a Vasto. In quell'occasione sugli spalti dello stadium di lumgonare Duca degli Abruzzi c'era il tecnico della nazionale Mike Dodd, che osservò Lupo arrivare secondo (in coppia con Tomatis) ed essere premiato come migliore giocatore. Dopo poco arrivò la nuova coppia Nicolai-Lupo.

Grande entusiasmo per questo successo dell'Italia che porta con sè un tanto Abruzzo e un po' di Vasto, per una disciplina che sulla spiaggia vastese ha la sua casa naturale e che può e deve diventare un volano per lo sport e il turismo. Partendo dai successi di Lupo e Nicolai che magari, tra una tappa e l'altra del World Tour, passeranno da queste parti per salutare tanti amici e appassionati di beach volley.