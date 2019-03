Ancora un incidente all'incrocio pericoloso tra via San Lorenzo e via Sant'Antonio. Erano circa le 13.30 quando due auto, una Ford Focus che procedeva dritta verso San Lorenzo e una Lancia Y, che doveva immettersi da via Sant'Onofrio in direzione Monteodorisio, si sono scontrate proprio al centro dell'incrocio. Nell'impatto sono rimasti feriti il guidatore della Ford, N.B., e sua moglie, in attesa di un bambino. I due sono stati quindi trasportati al San Pio da Pietrelcina per essere sottoposti alle cure del caso. In ospedale anche la giovane guidatrice della Lancia, una studentessa di Gissi. Con lei anche altre 3 ragazze che stavano facendo ritorno a casa dopo aver terminato la giornata scolastica.

Sul posto gli agenti della Polizia Municipale di Vasto, che hanno effettuato i rilievi per accertare l'esatta dinamica dello scontro. Facendo sempre appello al rispetto del codice della strada e alla prudenza alla guida, quel che appare evidente è la pericolosità di questo incrocio, dove spesso sono accaduti gravi incidenti. I semafori anche oggi erano lampeggianti, creando non pochi "patemi" a chi deve immettersi nell'incrocio. Sarebbe sufficiente far funzionare correttamente i semafori o, ancor meglio, realizzare una rotatoria, per mettere in sicurezza un punto pericoloso della rete stradale cittadina.