Una giornata di festa sul lungomare di San Salvo Marina con i volontari e i paracadutisti. Si è svolta ieri la 3ª edizione del Valtrigno Day, giornata dedicata all'associazione di Protezione Civile che conta più di 20 gruppi nel Vastese e nel Molise. Una vasta colonna di mezzi ha "invasto" lungomare Cristoforo Colombo, dando vita poi ad esercitazioni di Pronto Soccorso, di ricerca e assistenza in mare e ricerca cinofila. Presentato ufficialmente l'elicottero Helismart, che sarà a servizio della Valtrigno grazie alla disponibilità di un suo socio. Tanta gente ha applaudito i volontari dell'associazione guidata da Saverio Di Fiore, sempre pronta a mettersi a disposizione dei cittadini in tutte le necessità che possono presentarsi nella vita quotidiana. Tutti poi con il naso all'insù per ammirare le evoluzioni in cielo dei paracadutisti dell'associazione Flyzone di Fermo. In serata cena per tutti offerta dalla Valtrigno, con la cucina mobile, recentemente utilizzata nell'emergenza gas a Teramo, che ha sfornato ottimi pasti caldi per tutti.

Foto di Simone Colameo e Giomix 68