Se la festa di dicembre è caratterizzata dalla cottura delle fave nei grandi calderoni in piazza, quella di maggio vede un altro rito popolare in onore di San Nicola. Questa mattina, a Pollutri, si è rinnovato il rito del Lancio dei taralli benedetti. Nei giorni scorsi sono state le massaie del paese a confezionare i tipici taralli di pane, che, in segno di devozione al Santo Patrono, sono stati lanciati dai balconi del palazzo che si affaccia sul belvedere. Ad accompagnare la cerimonia anche le note della banda, che si è poi esibita in paese. Le feste in onore di San Nicola continueranno anche nei prossimi due giorni. Domani sera, in piazza, appuntamento con il concerto di Luca Barbarossa.

Foto di Luca Di Virgilio