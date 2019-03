Un sogno che si realizza. La band formata da giovani e bravi musicisti vastesi, ieri pomeriggio è salita sul palco di piazza San Giovanni per esibirsi nel concerto del Primo Maggio. I Disco Socks, Andrea Colonna e Fabio Ferruccio, con il supporto di Matteo Colonna, Luca Muratore e Alessio Pascucci, hanno raccolto tanti applausi. La loro performance di fronte a migliaia di persone è stata caratterizzata dalla grande energia che viene fuori in ogni live. Per nulla intimoriti dal grande palco e dalla moltitudine davanti a loro i ragazzi vastesi si sono mossi come dei veterani, regalando tante emozioni ai loro amici presenti in piazza e ai tanti che davanti alla tv li hanno visti esibirsi. Sul portale della Rai è stata caricata l'esecuzione di Jasmine, il brano che aveva permesso ai Disco Socks di partecipare al concorso che poi li ha portati fino a San Giovanni.

Il video (clicca qui)