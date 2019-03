Poste Italiane comunica che è possibile ritirare il certificato unico dei redditi (Cud) 2014 presso tutti gli postali del territorio. Per richiedere la certificazione unica dei redditi in versione cartacea, è sufficiente recarsi presso uno sportello muniti di documento di riconoscimento, codice fiscale e compilare l’apposito modulo di richiesta. È inoltre possibile richiedere una copia cartacea dei certificati relativi al Cud degli anni precedenti. Il certificato Cud può essere rilasciato anche a una persona diversa dal titolare. Oltre al proprio documento di riconoscimento, in questo caso il delegato dovrà presentare la delega e la fotocopia del documento di riconoscimento del titolare.

Poste Italiane coglie l’occasione per informare che in occasione della festività del 1° maggio le pensioni saranno erogate a partire da venerdì 2. A Vasto, sportelli disponibili con orario continuato 8.20-19.05 dal lunedì al venerdì presso l’ufficio postale di via Giulio Cesare, mentre a San Salvo ufficio postale disponibile anche nel pomeriggio in via dello Sport. Il sabato gli uffici postali sono aperti al pubblico fino alle ore 12.35.

Al fine di ridurre l’attesa agli sportelli, l’Azienda invita i pensionati che hanno accreditato il rateo sul Libretto di Risparmio o sul Conto BancoPosta ad utilizzare le carte a loro disposizione per i prelevamenti, sia all’interno degli uffici postali senza la necessità di compilare alcun modulo sia presso tutti gli sportelli automatici Postamat presenti sul territorio nazionale. A disposizione della clientela tutti i giorni 24 ore su 24 per il prelievo automatico del contante anche il 1° maggio e domenica 4 maggio, gli ATM Postamat sono collocati a Vasto presso gli uffici postali di via Giulio Cesare, via Cavour, via Sebenico a Vasto Marina e via Adriatica all’Incoronata e a San Salvo in via dello Sport e in via Amerigo Vespucci a San Salvo Marina.

(Poste italiane - comunicato stampa)