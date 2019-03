Alla scoperta dell’olio vergine di oliva nel verde della collina Vastese. Partirà il 12 maggio il corso di formazione per assaggiatori di olio vergine di oliva organizzato dall’Agriturismo Montevecchio in collaborazione con Slow Food del Vastese ed il patrocinio della Regione Abruzzo e della Camera di Commercio di Chieti. "Nel nostro territorio - spiega Nicola Celenza, titolare dell’Agriturismo Montevecchio – sono presenti prevalentemente cultivar quali Moraiolo, Nebbio, Gentile di Chieti che se vengono raccolte nel periodo di giusta maturazione e lavorate correttamente in frantoio sono in grado di produrre oli di eccellente qualità. Abbiamo deciso di organizzare questo corso, per dare modo agli iscritti di approfondire la conoscenza di questo prezioso alimento. Noi tutti lo utilizziamo quotidianamente, ma in molti casi senza riuscire ad apprezzarne a pieno le caratteristiche gustative ed olfattive. Il corso ha come fine quello di preparare ed istruire i sensi a decifrare e capire tutto ciò che l’olio d’oliva è in grado di esprimere a livello di sapori e profumi, ma anche ad individuarne gli eventuali difetti".



Scarica la brochure (clicca qui)

Le lezioni saranno condotte e coordinate da un Capo Panel d’eccezione, il Dott. Marino Giorgetti, uno dei maggiori esperti al mondo nel campo della valutazione sensoriale dell’olio vergine di oliva. Interverranno, in base alle tematiche trattate, tecnici a livello nazionale. Insieme al Dott. Marino Giorgetti ci saranno:

Dott. Luciano Pollastri

Dott. Luciano Di Giovacchino

Dott.ssa Luciana Di Giacinto

Dott. Pietro Di Paolo

Dott.ssa Gabriella Di Minco

Tanti i temi affrontati: l’olivo e la sua storia, tecniche colturali, differenti tipologie di estrazione dell’olio, caratteristiche chimiche, differenze varietali, classificazioni, norme sull’etichettatura, corretta conservazione, olivicoltura internazionale.

Un corso sull’olio vergine di oliva che si tiene in un’azienda dove l’olivo e la vite sono le colture predominanti: “Prima che agriturismo - spiega Nicola Celenza – la nostra è da sempre una azienda agricola, nata ai tempi di mio nonno Domenico, seguito da mio padre Vincenzo al quale sono succeduto io. Nel 2000 abbiamo aperto l’agriturismo, nel quale cerchiamo di usare il più possibile i nostri prodotti aziendali. Da quest’estate, poi, avremo anche la disponibilità di 5 confortevoli alloggi, in collina ma a due passi dal mare”.

Oro Verde

Attraverso i millenni fino ai nostri giorni. Percorso gustativo alla scoperta dei profumi e dei sapori dell’olio d’oliva da sempre fonte di salute e di bellezza.

Costo del corso: 140 euro (50 all’iscrizione - 90 a inizio corso)

Informazioni

Agriturismo Montevecchio

Via Montevecchio 27/c Vasto

tel. 0873.361680 - 348.7295181

