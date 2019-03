Ha portato bene alla Nazionale italiana Under 21di futsal il Pala BCC di Vasto. Dopo la vittoria di due sere fa contro i pari età della Grecia per 5-3, gli azzurrini di mister Albani si sono ripetuti anche ieri sera, sconfiggendo gli ellenici per 3-0 grazie alle reti di D'Annibale, Baron e Batella. Anche questa sfida ha visto una direzione di gara tutta abruzzese, con ben tre vastesi, gli arbitri Marco Messina e Davide Sallese e il cronometrista Angelo Nicola Spagnoli, insieme a Massimiliano Palombi di Avezzano.

La nazionale italiana è scesa in campo con il quintetto base in cui c'erano tre ragazzi dell'Acqua&Sapone Montesilvano, Montefalcone,Baiocchi e Di Matteo, applauditissimi dal pubblico sugli spalti. L'Italia mette sin da subito la partita sui giusti binari. Due gol, di D'Annibale e Baron, arrivano nel giro di un minuto, al 4' e al 5'.

Nella ripresa è ancora la squadra di casa a fare il gioco, con tanti tiri in porta respinti dall'estremo difensore greco. A 3 minuti dalla fine, con la Grecia che schiera anche il portiere di movimento, è Batella a chiudere i conti con la rete del 3-0. "La gara di oggi è stata più dura di quella di ieri, ma abbiamo giocato anche meglio - ha commentato mister Albani a fine partita-. La squadra è stata concreta, e ha tenuto un ritmo alto mostrando una buona condizione fisica. Abbiamo difeso meglio della prima partita, concedendo poche occasioni alla Grecia, che ieri ci aveva messo molto in difficoltà soprattutto nel primo tempo. Bilancio di fine stagione? Abbiamo lavorato bene: considerando tutte le amichevoli giocate, devo dire che l'Italia ha sofferto soltanto contro la Spagna, ma era ovvio. I ragazzi hanno fatto buoni progressi, e devo solo ringraziarli per l'impegno e la professionalità che hanno mostrato".

Italia-Grecia 3-0 (2-0 p.t.)

Italia: Montefalcone, Baiocchi, Batella, Salamone, Di Matteo, Di Guida, Azzoni, Canneva, D’Annibale, Baron, Ugherani, Pieri, Galliani, Tenderini, Bruni, Zanchetta. All. Albani

Grecia: Aronis, Floros V., Skoutelis, Stoupathis, Panou, Floros A., Dimakopoulos, Theodosiadis, Vyris, Galaktopoulos, Sakellaropoulos, Vlyssidis, Mavrantonis, Vasilas, Korakakis. All. Soilemes

Marcatori: 4'02'' p.t. D'Annibale, 5'02'' Baron, 18'21'' s.t. Batella

Ammoniti: Vasilas (G), Ugherani (I)

Arbitri: Marco Messina (Vasto), Massimiliano Palombi (Avezzano), Davide Sallese (Vasto) Crono: Angelo Nicola Spagnoli (Vasto)