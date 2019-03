È un Primo Maggio con il lutto al braccio quello dei lavoratori della ex Golden Lady di Gissi. Questa mattina, come accaduto ormai tantissime volte negli ultimi mesi, si sono ritrovati davanti alla loro ex fabbrica, per mantenere desta l'attenzione su una situazione drammatica. La loro lotta è il simbolo di un territorio che va perdendo progressivamente posti di lavoro. La Val Sinello, fino a qualche anno fa area fiorente, ora è area di crisi. Loro, più di 300 persone, aspettano una seconda riconversione dopo che la prima è miseramente fallita. Lo hanno ribadito anche questa mattina, in un presidio che si è virtualmente legato con le tante manifestazioni promosse dalle organizzazioni sindacali su tutto il territorio nazionale. Sono le loro parole a raccontare le senzasioni vissute in questa giornata in cui si dovrebbe celebrare la Festa dei lavoratori ma che, come ha detto una di loro, "oggi è la festa dei disoccupati".