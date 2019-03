Seconda trasferta consecutiva in terra laziale per la BCC Vasto Basket. I biancorossi questa sera faranno visita alla capolista Latina che continua ad essere un rullo compressore sul campionato di DNB anche in questa fase ad orologio. Per Ierbs e compagni sarà comunque una sfida ininfluente, visto che il terzo è blindato sin dal derby vinto contro l'Amatori Pescara una settimana fa. Così il match di questa sera e quello di domenica al PalaBCC contro il Senigallia rappresentano l'occasioner per far tirare il fiato a qualche giocatore più stanco e dare spazio a chi in stagione ha giocato meno.

Anche contro Latina dovrebbero restare quindi in panchina Dipierro e Serroni, con gli altri del quintetto base pronti a lasciar spazio ai compagni durante il corso della partita. Sarà anche un'ulteriore occasione per far macinare minuti all'ultimo arrivato in casa biancorossa, il giovane Emanuele Di Giacomo, che procede nel suo percorso di recupero dopo l'infortunio del febbraio scorso.

La squadra allenata da coach Di Salvatore non vorrà certamente sfigurare contro i primi della classe, anche per tenere alto il morale in vista dei playoff. Uno sguardo, quindi, anche ai risultati di metà classifica, per sapere con chi i biancorossi dovranno vedersela nei quarti di finale.