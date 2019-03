Seconda débâcle consecutiva per la BCC Vasto Basket in terra laziale. I biancorossi, dopo aver perso in casa della Npc Rieti, cedono il passo anche alla corazzata Benacquista Latina, che si impone per 80-49 tra le mura amiche. Anche in questa gara coach Di Salvatore ha dato ampio spazio a tutti gli uomini del roster, tranne Serroni mai entrato in campo. Non era certo una sfida decisiva per le sorti del campionato dei vastesi, che però per la seconda giornata consecutiva non riescono a superare la soglia dei 50 punti segnati. Il match non è mai stato in discussione, con il 21-8 del primo quarto che ha indirizzato il match nettamente a favore dei padroni di casa. Una scossa la BCC Vasto Basket l'ha avuta nel secondo quarto, con un parziale di 16-15 a proprio favore che nulla però è valso nell'economia del match.

Domenica prossima la BCC Vasto Basket sarà impegnata nella quarta giornata della fase a orologio, con l'arrivo al PalaBCC del Senigallia. Il terzo posto in classifica è ben saldo nelle mani dei biancorossi. Sarà da vedere chi raggiungerà la sesta posizione e quindi affronterà la BCC Vasto Basket nei quarti di finale dei playoff.

Benacquista Latina - BCC Vasto Basket 80-49

Benacquista Latina: Bolzonella 7, Pastore 7, Tagliabue 13, Fattori 10, Demartini 12, Uglietti 6, Bonacini 9, Carrizo 9, Nardi 4, Gagliardo 4

BCC Vasto Basket: Sergio 10, Di Carmine 8, Di Giacomo 2, Dipierro 5, Di Tizio 7, Ierbs 0, Durini 7. Marinelli 10, Salvatorelli 0, Serroni ne. Coach: Di Salvatore