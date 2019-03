Archiviato il campionato di Eccellenza, dove la prima squadra ha centrato l'obiettivo della salvezza diretta senza passare per i play out, il Vasto Marina torna in campo oggi alle 16.30 allo stadio Valle Anzuca di Francavilla per la finale regionale del campionato juniores d'Elite, contro la Torrese, squadra della frazione di Villa Torre di Castellalto, in provincia di Teramo, che milita in Eccellenza.

I ragazzi allenati da Antonio Maccione hanno chiuso in testa, davanti a 13 squadre, il girone B, per il terzo anno consecutivo. 66 punti in 26 partite (+17 sulla Virtus Cupello seconda), 21 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte, 81 gol fatti, 25 subiti, miglior numero di punti, attacco e difesa di entrambi i gironi.

La Torrese è al primo posto tra 13 squadre con 48 punti (+8 sulla D'Annunzio Marina seconda), su 24 gare ne ha vinte 15, pareggiate 3 e perse 6, ha realizzato 49 gol e ne ha subiti 35, quinto miglior attacco e seconda migliore difesa del girone.

I numeri sono tutti a favore dei vastesi, ma la finale è una sfida a parte e tutto può accadere. In caso di vittoria per il Vasto Marina sarà il terzo titolo regionale consecutivo, dopo quelli contro Hatria, due anni fa proprio a Francavilla, e D'Annunzio Marina, lo scorso anno a Miglianico.

Il capitano Michele Cesario, unico giocatore sempre presente in rosa in questi tre anni, è a caccia del suo personale record e punta a conquistare la terza coppa. In caso di parità al termine dei 90 minuti si procede con i supplementari e poi con i calci di rigore. Chi vince accede anche alle fasi nazionali del torneo che prevede, come negli anni precedenti, prima il triangolare contro le vincenti di Molise e Marche (si qualifica chi fa più punti), poi i quarti di finale con tabellone ad eliminazione diretta con andata e ritorno. Il presidente Massimiliano Baccalà lo ha già annunciato domenica: in caso di vittoria rinforzerà la squadra per arrivare il più avanti possibile. Il cammino dei vastesi nelle ultime due edizioni si è interrotto sempre ai quarti di finale.

Qui a partire dalla 16.30 sarà possibile seguire la cronaca in diretta dell'incontro.