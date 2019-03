Diversi appuntamenti in calendario a San Salvo Marina in occasione del Primo Maggio e che apriranno il cartellone delle manifestazioni estive.

A partire dalle ore 16.00 in piazza Cristoforo Colombo avrà inizio la terza edizione della Valtrigno Day con la giornata del volontariato. Ci saranno le esercitazioni di pronto soccorso, di soccorso in mare e delle unità cinofile; verrà presentato l’elicottero Helismart in dotazione alla Protezione civile Valtrigno.

Alle ore 18.00 sul tratto di spiaggia libera ci sarà lancio della pattuglia Atmonauti con l’esibizione dei paracadutisti dell’Associazione sportiva Fly Zone di Fermo.

A seguire cena offerta dallo staff della cucina mobile della Protezione civile e a concludere intrattenimento musicale con il gruppo “I Maya”.