Un semplice gesto di solidarietà che ha reso speciale un pomeriggio di festa per tanti ragazzini stranieri. Durante le feste patronali di San Vitale la Legione d'Avalos softair di Vasto, in collaborazione con le famiglie dei giostrai, ha ospitato 32 bambini dell'associazione Decebal, che si occupa di assistenza e integrazione tra la comunità rumena e quella italiana. "È stato un bellissimo pomeriggio - spiega il presidente dei d'Avalos Duilio Di Francesco -. Per questo devo ringraziare le famiglie dei giostrai, in special modo Mario e Angelo Bianchi. Già in altre occasioni abbiamo seguito i progetti dell'associazione, la Legione è sempre in prima linea contro ogni discriminazione razziale".

Presente al pomeriggio di festa anche Sigismund Puczi, presidente dell'associazione Decebal. Sono stati lui e Di Francesco a salutare tutti i ragazzi arrivati insieme alle loro famiglie. "Loro si sono divertiti sull'autoscontro - conclude Di Francesco - ed è stato bello l'applauso con cui i sansalvesi hanno salutato questa iniziativa".