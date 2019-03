Il Guerriero di Capestrano è il simbolo della forza e della tenacia degli abruzzesi. Ed è con uan riproduzione della celebre statua che il presidente delle Fig Abruzzo Daniele Ortolano ha premiato ieri sera al PalaBCC di Vasto il portiere della Nazionale italiana di futsal Stefano Mammarella. Il 2014 è iniziato in maniera strepitosa per il numero 1 azzurro, che nella sua personale bacheca vanta anche un paio di titoli come miglior portiere del mondo. A febbraio ha conquistato l'Europeo con la nazionale italiana, battendo nella finale di Anversa la Russia. Poi, nelle final eight di Pescara, ha conquistato la vittoria della Coppa Italia con la sua Acquaesapone Montesilvano. Un abruzzese punta di eccellenza della nazionale italiana e di una squadra di club ai massimi livelli, anche questa abruzzese, sono sicuramente un bello spot per il calcio a 5 della nostra Regione che spera di poter tornare a crescere anche grazie al Torneo delle Regioni di Vasto. Abbiamo ascoltato Stefano Mammarella per un bilancio della sua carriera personale e del calcio a 5 in generale.