Nasce l’associazione Onlus Amici di Michele Mastrippolito, alla memoria del tecnico sansalvese morto nel 2012 a seguito del gravissimo incidente sul lavoro avvenuto all’interno del reparto TO1 della Pilkington di Piana Sant’Angelo, a San Salvo.

"L’associazione, senza fini di lucro - si legge in un comunicato stampa del neonato sodalizio - è stata voluta dai genitori per realizzare opere umanitarie. Il primo progetto che vuole realizzare, in un Paese in via di sviluppo, è un presidio ospedaliero od orfanotrofio. Il sodalizio collabora con enti umanitari che operano in Paesi in via di sviluppo, appunto, e la finalità sociale si concretizza nel recare beneficio prioritariamente a persone bisognose. Per contribuire al progetto dell’associazione, ci si può iscrivere e diventare socio ordinario versando una quota annuale di 50 euro, oppure sostenerlo economicamente attraverso i conti correnti. Più semplicemente, si può donare il 5 per 1000, inserendo nella dichiarazione dei redditi il codice fiscale 92036500699. Per maggiori informazioni: www.amicidimichelemastrippolitoonlus.com".