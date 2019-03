Con una vittoria in rimonta dell'Italia under 21 sulla Grecia prende il via a Vasto la seconda edizione del Torneo delle Regioni di calcio a 5 dedicato alle categorie giovanissimi e allievi. Fino a domenica le 13 squadre regionali giunte a Vasto si sfideranno sul parquet del PalaBCC e al Pala San Gabriele per conquistare il titolo tricolore.

Ieri sera, intanto, gran gala di apertura con l'amichevole della nazionale under 21. I ragazzi di mister Albani ci hanno messo un po' per trovare le giuste contromisure alla Grecia, che si era portata addirittura sul tre a zero. Poi il recupero degli azzurri, che negano altre reti ai pari età ellenici e vanno a segno ripetutamente fino alla conqusita della vittoria finale. Presenze vastesi anche tra i direttori di gara, con l'arbitro Lorenzo Di Guilimi e la cronometrista Viviana Pennese. Questa sera, sempre alle 21, le due nazionali torneranno a sfidarsi al PalaBCC per una sorta di "rivincita".



Nell'intervallo sono stati il sindaco di Vasto Luciano Lapenna, il presidente della Figc Abruzzo Daniele Ortolano e il presidente della Divisione Calcio a 5 Fabrizio Tonelli, hanno dato il benvenuto alle delegazioni presenti sugli spalti del palazzetto di via dei Conti Ricci. Al termine della sfida amichevole è stato premiato con la stautetta del Guerriero di Capestrano il portiere della nazionale italiana di futsal Stefano Mammarella, abruzzese doc, nominato miglior portiere al mondo.Al PalaBCC era presente anche il trofeo degli ultimi Europei vinti dalla nazionale azzurra ad Anversa.

Con il saluto a tutte le delegazioni regionali è stato dato il via ufficiale alla manifestazione, che da questa mattina si accenderà di intense sfide tra le giovani promesse del calcio a 5 italiano. Per tutti i calendari e le notizie è possibile consultare il sito ufficiale del Torneo delle Regioni (clicca qui).

Italia - Grecia 5-3 (1-3 p.t.)

Italia: Montefalcone, Baiocchi, Di Guida, Batella, Salomone, Azzoni, Canneva, D’Annibale, Baron, Ugherani, Di Matteo, Pieri, Galliani, Tenderini, Bruni, Zanchetta. All. Albani

Grecia: Korakakis, Floros A., Vyris, Skoutelis, Panou, Floros V., Dimakopoulos, Theodosiadis, Galaktopoulos, Sakellaeopoulos, Vlyssidis, Stoupathis, Mavrantonis, Vasilas, Aronis. All. Soilemes

Marcatori: 5'48'' p.t. Skoutelis (G), 8'08'' Galaktopoulos (G), 18'06'' Vlyssidis (G), 18'26'' Tenderini (I); 2'24'' s.t. D'Annibale (I), 7'20'' Tenderini (I), 8'34'' Azzoni (I), 15'14'' Salomone (I)

Arbitri: Lorenzo Di Guilmi (Vasto), Dario Di Nicola (Pescara), Massimo Tiberio (Teramo) Crono: Viviana Pennese (Vasto)