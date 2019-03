Quando manca una sola giornata al termine del campionato di serie C l'Audax Palmoli continua a coltivare il sogno promozione. Le ragazze allenate da Nicola Di Santo nella scorsa giornata hanno sonoramente sconfitto il Lanciano Femminile con il punteggio di 9-1. Partita senza storia, con le frentane che hanno trovato il gol della bandiera nel secondo tempo, quando erano sotto già per 6-0.

Per la formazione palmolese è andata a segno 4 volte bomber Di Ninni, 2 reti le hanno segnate Pasciullo e Paola Marino ed un gol anche per Moroncini. Domenica il campionato di serie C vivrà l'ultima giornata, con Audax Palmoli e Femminile Pescara ancora appaiate in testa alla classifica a quota 37 punti. Entrambe saranno impegnate in casa, l'Audax con il Pizzoli, mentre il Pescara riceverà la visita del Womens Soccer Hatria.

Sarà una giornata intensa che potrebbe non bastare per decretare chi salirà in B. Infatti, in caso di arrrivo a pari punti sarà necessario lo spareggio in campo neutro. La squadra del presidente Francesco Nero penserà a questo solo dopo la partita con il Pizzoli. Il primo obiettivo è quello di conquistare altri 3 punti in una stagione che, comunque vada, resterà negli annali del calcio palmolese, con tutto il paese pronto a sostenere le "ragazze in giallo" anche nelle ultime battaglie sul campo.