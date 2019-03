Quando lo scorso febbraio hanno lanciato il loro videoclip "Out of City" non potevano certo immaginare che qualche mese dopo si sarebbero ritrovari su uno dei palchi più ambiti nel panorama della musica italiana e non solo. I Disco Socks, Andrea Colonna e Fabio Ferruccio, tanta energia e creatività, hanno visto realizzarsi il loro piccolo grande sogno: suonare al concertone del Primo Maggio. La prima selezione online è andata a gonfie vele. Poi è arrivato il momento di mettersi alla prova dal vivo "scontrandosi" con altre band. In questa avventura li hanno supportati Matteo Colonna, Luca Muratore e Alessio Pascucci, amici di una vita e musicisti con cui hanno incrociato gli strumenti in tanti progetti musicali. Le selezioni live, al Contestaccio di Roma, hanno conquistato giuria e pubblico, tra cui c'erano tanti vastesi.

Domani sarà il loro grande giorno, saliranno sul palco di piazza San Giovanni insieme ad altre due band che hanno partecipato al concorso e potranno ricevere il voto del pubblico (sul portale della manifestazione) per salire ancora un gradino ed essere decretati vincitori. Un primo assaggio l'hanno già avuto questa mattina, salendo sul palco per il soundcheck e prepararsi a questo appuntamento.