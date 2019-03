Pioggia di titoli per la Tullio Accademy di Casalbordino nella finale del Campionato Italiano di arti marziali circuito WKF World Kung Fu Federation, che si è svolta lo scorso 27 aprile a Nettuno. In gara tutti gli atleti con diritto di accesso in virtù dei risultati ottenuti nelle varie tappe WKF durante l’anno in tutta Italia.

La scuola diretta dal maestro Rocco Sergio Tullio, delegato nazionale WKF, ha partecipato con i propri atleti alle varie specialità presenti aggiungendo al già ricco medagliere dell'associazione sportiva casalese ben dieci titoli di Campione Italiano. In particolare si sono distinti i giovani Ilaria Braghin, Stefano Di Pietro, Raul Papuc, Adrian Popa e Giuseppe Santomero.

Tanti complimenti da parte degli organizzatori per la professionalità tecnica acquisita anche agli arbitri messi a disposizione dalla Tullio Academy durante la manifestazione: Debora Di Risio, Eugenia Barbu, Eleonora Teti, Rosanna Carlucci, Marian Papuc e Angelica Giuliani.

Soddisfatto il maestro Tullio, che ha ricevuto gli elogi dalla presidenza della WKF, federazione che rappresenta tutte le arti marziali nel mondo. Dopo la manifestazione dello scorso 10 marzo al PalaBCC di Vasto, con centinaia di atleti presenti, a lui sarà presto affidata l'organizzazione del campionato del mondo WKF.