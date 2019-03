Per i suoi studi universitari, ha scelto Scienze della comunicazione. Nella sede più vicina, quella dell’Aquila. E nell’ambiente universitario Roberto Naccarella, 29 anni, è rimasto anche dopo la laurea, trovando lavoro: “Ho sempre avuto una passione per il giornalismo, con la prerogativa del settore sportivo. Ho scelto L’Aquila per non allontanarmi troppo, c’erano già gli amici e avrei potuto integrarmi subito. Così è stato”. E oggi la sede universitaria è diventata anche un'opportunità di lavoro non lontana da Vasto, dove torna spesso.

Al termine degli studi quale strada hai intrapreso?

“Terminata l’università, ho trovato lavoro presso un sito d’informazione universitaria: uninews.it, che si occupa di informazione tematica sul mondo dell’università, dal ministro, alla ricerca, al diritto allo studio fino agli atenei del territorio. Esiste da circa tre anni, io ho cominciato da febbraio 2013. C’era la possibilità di inserire qualcuno da L’Aquila, mi sono proposto e, dopo un periodo di prova con esito soddisfacente, sono stato assunto” e a breve diventerà caporedattore. “Copro i territori del Centro Italia attraverso una rete di contatti con atenei e associazioni studentesche, che mi forniscono le informazioni”.

Per un giovane, è più facile rimanere a Vasto e, più in generale, in Abruzzo, oppure è più semplice andar via?

“Per i giovani, la difficoltà è forte e abbastanza generalizzata. Essere riuscito a costruire la mia identità sociale e l’attività lavorativa rimanendo nel territorio è positivo. Voglio continuare a farlo nel migliore dei modi, imparando sempre di più. Penso che andar via sia il primo pensiero che viene in mente a un giovane per dare una svolta alla propria vita, per scelta personale , per entrare in contatto con altri modelli culturali. Ma, molto spesso, è una scelta dettata da situazioni di difficoltà: sono devastanti gli ultimi dati sulla disoccupazione giovanile che, a livello nazionale, ha raggiunto il 42%. Sento verso l’Abruzzo e Vasto un forte legame con le mie radici, sarebbe difficile andar via. Se le cose andassero bene, qui si vivrebbe tutt’altro che male”.

Cosa manca a Vasto per crescere, evitando l’emigrazione giovanile e la fuga dei cervelli?

“L’obiettivo principale che deve porsi una comunità è accrescere il proprio livello culturale. Quando riesce a farlo, credo sia un passo avanti verso un senso civico complessivo. Un problema che non esiste solo a Vasto, ma che riscontro anche nella realtà in cui vivo per buona parte dell’anno, L’Aquila. Io, ad esempio, sono contro il numero chiuso nelle università, perché è necessario permettere a tutti di raggiungere i più elevati livelli di studio”.

Sei rimasto in Abruzzo per scelta. Se avessi la possibilità di lavorare a Vasto, lo faresti?

“Allo stato attuale, per me è difficile pensare di lavorare a Vasto, non nascondo che mi piacerebbe, ho un affetto smisurato per questa gente e per questo territorio. Ma non mi sono allontanato dall’Abruzzo: sono a L’Aquila ormai da 10 anni e dopo un decennio entri pienamente nelle dinamiche di un’altra comunità, nella quale mi trovo anche bene. Sarebbe difficile lasciare L’Aquila, come è difficile lasciare Vasto. La mia candidatura alle elezioni comunali del 2011? Ho dato un piccolo contributo, un’esperienza che ha rafforzato il mio legame con la città. Ho un debole per l’Abruzzo”.