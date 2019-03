Nella quinta puntata de L'edicola del Bar Walter spazio a mister Francesco Mucci che con l'Incoronata Calcio Vasto, ad una giornata dal termine del campionato di Seconda Categoria, ha centrato la qualificazione ai play off ed è a -2 dalla capolista. Tutto può ancora succedere. L'allenatore ha inoltre parlato dell'esperienza della squadra femminile abruzzese, della quale è il selezionatore, al Torneo delle Regioni 2014.

Subito dopo sono intervenuti il portiere Nicola De Filippis e il bomber Basso Gabriele Colonna, 23 gol in 21 partite, entrambi dell'Odorisiana, squadra di Monteodorisio, allenata da mister Nicola Benedetti, vincitrice del campionato di Terza Categoria. Poi spazio al tradizionale momento musicale del Capitano Tonino Di Santo, questa settimana in anticipo rispetto al solito per impegni improrogabili.

Vasto ha di nuovo una squadra di calcio sulla sabbia, si chiama Vastese Beach Soccer, Stefano Troilo ne ha parlato con il presidente e attaccante Nicola Ciappa e con un altro storico giocatore biancorosso: Simone Muratore. A seguire l'intervento di Michele Cesario, attaccante del Vasto Marina e capitano della juniores, la cui doppietta domenica ha permesso ai suoi di mantenere la categoria. Il giovane bomber punta a conquistare giovedì, nella finale contro la Torrese, il terzo titolo regionale consecutivo. Con lui l'altro tifoso laziale Lorenzo Ciccotosto, el pibe dei Due Pini, esperto di calcio argentino, sua grande passione.

Nel finale mister Di Spalatro e gli strani risultati delle ultime giornate di campionato, il rimprovero di Daniele Altieri, presidente della Podistica Vasto che ha spronato tutti a non pensare solo al pallone, ma dedicarsi anche ad uno sport bello come la corsa. Poi spazio a Michele Bozzelli e Gaetano Mariotti, rispettivamente allenatore e atleta del Boca Punta Penna, la squadra dei vastesi a Bologna.

In chiusura l'intervento di Peppe Soria che, conclusa la stagione con la Vastese a quota 19 reti, si prepara alla nuova del beach soccer nella massima serie con la Sambenedettese e, mai dire mai, con la Nazionale italiana di cui è stato capitano e vicecampione del mondo.