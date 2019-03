L’associazione di volontariato Ricoclaun Vasto Onlus, in occasione del 1° Festival del Sorriso Ricoclaun – I Pagliacci del Cuore, Notte azzurra x 3 nel cuore di Vasto, che si terrà a Vasto il 10,11 e 12 luglio 2014, per promuovere le tematiche relative al sorriso, al buonumore e al benessere organizza tre tipi di concorso: di poesia, di arte e di fotografia, considerando che, sia la poesia, che l’arte che la fotografia sono espressione del pensiero, dei sentimenti, e degli stati d’animo e sono forma di comunicazione estremamente coinvolgente attraverso la quale è possibile rendere partecipi gli altri di momenti di vita vissuti, sentimenti e stati d’animo.

Sono ammesse al concorso, poesie, foto o opere artistiche inedite, non premiate o segnalate in altri concorsi, da autori di età compresa dai 10 anni in poi. Saranno organizzate tre sessioni per ogni concorso in base all’età: dai 10 ai 14 anni, dai 15 ai 19 anni, dai 20 anni in su.

Sia per il concorso di poesia, che per quello per l’arte e la fotografia, l’opera deve avere obbligatoriamente una doppia tematica:

- L’allegria, il sorriso, il buon umore, il benessere, la clown terapia, il volontariato,

- ma anche la promozione del territorio di Vasto e dintorni.

I concorsi sono gratuiti e a livello nazionale. L’iscrizione al concorso scade il 30 maggio 2014.

I risultati del concorso dei primi venti classificati, di ogni tipo di concorso, verranno resi noti sul sito www.ricoclaun.it e divulgati tramite e-mail, durante il mese di giugno.

I primi venti classificati di ogni tipologia di concorso avranno la propria opera messa in visione nelle vetrine dei negozi del Centro di Vasto nei primi 15 giorni di Luglio 2014, in una sorta di mostra virtuale.

Per ulteriori informazioni: