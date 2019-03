Continua la pioggia di medaglie per Valeria Lombardi, giovanissima ginnasta vastese, tesserata per la Asd Armony di Ortona. Nell'ultimo campionato nazionale di ginnastica ritmica Acsi svoltosi a Termoli era iscritta al Gran Prix di specialità, gara riservata alle ginnaste che hanno già partecipato ai Campionati Federali, aggiudicandosi la medaglia d'oro come individualista sia alle clavette che al nastro per la categoria Allieve II fascia (10/12 anni). Un risultato che vale doppio, visto l'infortunio rimediato lo scorso 9 marzo, con polso slogato e 6 punti di sutura al ginocchio, con un cerotto ben evidente a proteggerla. La ginnasta vasrese si è esibita con gli esercizi che le avevano permesso di qualificarsi alla fase interregionale del prestigioso Campionato Federale di Categoria.

Valeria Lombardi ha poi partecipato alla gara a squadre a corpo libero sempre alla categoria Allieve II fascia. Le ragazze della squadra ortonese hanno trascinato il pubblico sugli spalti con una coreografia sulle note del can can. Oltre al pubblico anche la giuria ha apprezzato la prova dell'Armony, premiandole con un punteggio da medaglia d'oro.

Le 4 giovani ginnaste avevano ottenuto anche la qualificazione alla fase interregionale del campionato di Serie C della Federazione, ma proprio l'infortunio occorso proprio a Valeria Lombardi ha impedito alla squadra di proseguire per aspirare ad arrivare alla finale nazionale del campionato di Serie C. Nelle gare di Termoli ottimi riscontri anche per le altre 15 ginnaste individualiste della Asd Armony. Con numerose medaglie nelle gare di Serie A e Gran Prix, la società ortonese si è aggiudicaa la coppa come migliore società del Gran Prix di specialità.

Per Valeria Lombardi le medaglie d'oro conquistate sono il degno finale di una lunga stagione di gare, iniziata già dallo scorso autunno quando aveva partecipato al campionato di serie B di Federazione, risultando la più giovane della sua squadra. Da ricordare anche il torneo allieve delle Federazione Ginnastica Italiana a dicembre. In estate, terminati gli impegni scolastici, la promessa della ginnastica ritmica sarà impegnata, così come accaduto l'anno scorso, in stage e campus con allenatrici nazionali, per continuare a crescere e conquistare ancora tanti successi.