Strade allagate, soprattutto sulla riviera di Vasto e di San Salvo, stanotte quando, attorno alle 2.40, un violento acquazzone si è abbattutto sulle due città e sul litorale. Preceduti da una pioggia serale di lieve intensità, i temporali notturni hanno causato sulla costa allagamenti di carreggiate e scantinati.

Disagi anche a Piana Sant'Angelo, la zona industriale di San Salvo. "Come al solito, ad ogni ondata di maltempo, si allaga tutta la fabbrica", protesta Domenico Ranieri, segretario provinciale della Confederazione Cobas. "Durante il temporale l'acqua affluiva da tutte le parti e risaliva dai pozzetti, con forti disagi per gli operai. Ora sono in azione autospurgo e macchina lava-asciuga delle imprese esterne. Ma non si può continuare così. Sarò costretto a presentare un nuovo esposto sulla sicurezza".

Nonostante la violenza dell'acquazzone, non si sono registrate emergenze. Lo comunica il comandante dei vigili del fuoco di Vasto, Salvatore Palombino.