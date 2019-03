Dal 1° al 31 Maggio, come ogni anno, il MIP, la campagna nazionale di prevenzione psicologica, organizzata da Psycommunity, quest’anno alla 7ª edizione, offrirà a tutti gli italiani la possibilità gratuita di informarsi sulla psicologia e fare prevenzione.

Gli psicologi MIP di Chieti parteciperanno con 6 psicologi e psicoterapeuti che offriranno:

1 colloquio gratuito a chiunque ne farà richiesta e daranno vita a 9 eventi aperti al pubblico dove si potrà scoprire come proteggere la propria salute e vivere la propria vita con equilibrio e benessere.

Salute mentale: cos'è e perchè fare prevenzione?

La salute mentale è una condizione di benessere globale grazie alla quale ogni persona realizza appieno le proprie potenzialità, affronta le normali difficoltà della vita, è in grado di lavorare in maniera produttiva e con profitto e di fornire un contributo positivo alla comunità nella quale vive.

Come sostiene l’Ordine degli Psicologi Italiani, con l’aiuto di uno psicologo, il difficile diventa facile. Il lavoro degli psicologi contribuisce infatti alla promozione del benessere delle persone e delle organizzazioni.

Gli psicologi del MIP, Maggio di Informazione Psicologica, s’impegnano dal 2008 per consentire a tutti di avere accesso alla prevenzione per tutelare il proprio benessere psichico, perché “non c’è salute senza salute mentale”! E per questo ogni anno mettono gratuitamente le proprie competenze a disposizione della comunità e di chi vuole tutelare il proprio benessere.





