E' una corsa a 14: tanti sono i vastesi che aspirano alla carica di consigliere regionale. E' quanto emerge dalle liste elettorali presentate da partiti e movimenti politici in competizione per le elezioni del 25 maggio.

Negli ultimi giorni di frenetica attività per la composizione dei raggruppamenti, si sono aggiunti nel centrodestra (guidato dal governatore uscente, Gianni Chiodi) Etelwardo Sigismondi, consigliere comunale e provinciale, che correrà per Fratelli d'Italia, e Morena Serafini di Abruzzo futuro, lista civica che sostituisce l'analogo raggruppamento politico sorto nel 2008 col nome di Rialzati Abruzzo.

Lo sfidante, Luciano D'Alfonso, candidato alla presidenza della Regione a capo di una coalizione di centrosinistra, incassa le adesioni di Luigi Masciulli, assessore comunale all'Urbanistica (il suo nome circolava già da settimane negli ambienti del Partito socialista), Incoronata Ronzitti, già aspirante sindaco nel 2011, che ha detto sì alla lista civica Regione facile, l'architetto Laura D'Alessandro, presidente dell'associazione Professionisti vastesi e ora in corsa per un seggio a Palazzo dell'Emiciclo con la lista civica Valore Abruzzo.

La legge elettorale prevede la ripartizione dell'Abruzzo in quattro collegi, che corrispondono al territorio delle quattro province. Servono tanti voti: per essere eletto, ogni candidato deve cercare di raccogliere preferenze in tutta la provincia.

Hanno, invece, deciso di non ricandidarsi i consiglieri regionali uscenti Giuseppe Tagliente e Paolo Palomba.

I 14 candidati vastesi - Movimento 5 Stelle: Pietro Smargiassi.

Centrosinistra: Alessandro Cianci (Sel), Domenico Molino (Pd), Mario Olivieri (Abruzzo civico), Luigi Masciulli e Michele Lalla (Psi), Laura D'Alessandro (Valore Abruzzo), Incoronata Ronzitti (Regione facile), Eliana Menna (Idv).

Centrodestra: Antonio Prospero (Ncd), Antonio Menna (Ncd), Etelwardo Sigismondi (Fdi), Morena Serafini (Abruzzo futuro).