Due nuove antenne per la telefonia mobile in città saranno installate dalla Wind Telecomunicazioni. A darne notizia è l'assessore all'urbanistica Luigi Masciulli, dopo 15 giorni dalla pubblicazione dell'avviso sull'albo pretorio. Sono due gli impianti previsti dalla società di telefonia. Spiega Masciulli: "Nelle planimetrie prodotte è scritto, quanto al primo: Sito individuato nel fabbricato posto in Corso Giuseppe Mazzini n. 31 - Il sito si rende necessario per la copertura dati 3G attualmente non presente; quanto al secondo: Per questo sito è stata individuata una zona contrassegnata in rosso – Il sito si rende necessario per la copertura dati 3G attualmente non presente.

Il piano antenne della Wind (clicca qui)

Dunque, il primo sito è individuato nel cosiddetto palazzo di vetro Reale Mutua e il secondo nell’area delimitata dalle seguenti strade: Corso Mazzini-Corso Europa-Via San Giovanni da Capestrano-Viale della Repubblica. Il piano e le planimetrie erano state pubblicate in data 15.04.2014, nell’Albo Pretorio ed inseriti sul sito istituzionale del Comune di Vasto. Peccato che da quella data a oggi (ma 15 giorni fa non c'erano assessori che poteveno interessarsi delle vicende cittadine) siano ormai già trascorsi 15 dei 30 giorni in cui possono "essere presentate osservazioni da parte di singoli cittadini, titolari di interessi pubblici e privati, portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni e comitati". Tra l'altro, stando ad una verifica "sul campo" della rete 3G nelle aree interessate, al momento risulta perfettamente funzionante ed efficiente.

L'assessore Masciulli ha comunicato che il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Gisella La Palombara (c/o Ufficio Urbanistica – ex Palazzi Scolastici) al quale potranno essere chieste tutte le informazioni necessarie (nei seguenti orari: martedì 16.00 – 18.00; mercoledì, giovedì, venerdì 11.30 – 13.30).